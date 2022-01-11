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Власти ЦАР: возвращение мира в страну стало главным лозунгом армии и ее союзников

Весь мир
Власти ЦАР: возвращение мира в страну стало главным лозунгом армии и ее союзников
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 11 января. Возвращение мира в Центральноафриканскую Республику стало главным лозунгом национальных сил обороны и безопасности, а также их российских и руандийских союзников, сообщает издание 236 Actu.

«В ЦАР, которая серьезно пострадала от нападения радикалов, основополагающим желанием жителей и руководства, может быть только возвращение стабильности. При этом преступники почувствовали, что армия стала значительно сильнее после обучения у специалистов из России. По этой причине они стараются всеми способами избегать прямых боестолкновений», — заявляют сотрудники СМИ.

Тем не менее, как утверждают в редакции 236 Actu, правительство Анри-Мари Дондра вновь призвало группировки к миру и добровольной сдаче.

Власти ЦАР: возвращение мира в страну стало главным лозунгом армии и ее союзников
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Руководство республики считает очень важным использование всех имеющихся ресурсов для восстановления страны. И бывшие радикалы, сложившие оружие по программе, предложенной президентом Фостен-Арканжем Туадера, поучаствуют в этом», — сообщили в издании.

С теми, кто продолжит скрываться в лесах и атаковать мирных жителей, разговор будет коротким, считают сотрудники СМИ. Реставрация системы безопасности, а соответственно и остальных государственных институтов не может протекать при постоянных нападениях боевиков.

Ранее министр обороны республики Клод Рамо Биро заявлял, что Тренировки у российских инструкторов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», позволили армии ЦАР получить необходимый опыт для противостояния радикалам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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африка армия страна цар российские инструкторы
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