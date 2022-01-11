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Обезглавленное тело женщины нашли на кухне в одной из подмосковных квартир

Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли на кухне в одной из подмосковных квартир
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Люберцы, 11 января. Правоохранители обнаружили труп женщины без головы в квартире в Московской области. Коммунальщики неделями не могли попасть в жилище убитой из-за лающего пса.

Изначально сотрудники коммунальных служб проинформировали правоохранителей, что хозяйка квартиры в Люберцах вот уже несколько недель не выходит на связь. В то же время дверь в жилище была не заперта, но в помещении громко лаяла собака, передает телеканал РЕН ТВ.

На место вызвали службу по отлову собак, в результате чего животное пришлось усыпить. Когда в квартиру проникли полицейские, то на кухне обнаружили труп женщины. Голова погибшей была найдена в другой комнате.

Все детали и обстоятельства смерти жительницы Подмосковья предстоит установить уполномоченным органам. На месте происшествия работают специалисты.

В канун Нового года жителей Люберец поразила еще одна страшная находка. В одной из съемной квартир были обнаружены тела молодой пары.

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подмосковье полиция люберцы
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