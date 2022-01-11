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Виктория Нуланд: США сочли конструктивными переговоры с Россией в Женеве

Политика
Виктория Нуланд: США сочли конструктивными переговоры с Россией в Женеве
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 11 января. Соединенные Штаты оценивают прошедшие консультации с Россией в Женеве как конструктивные. Вашингтон хотел бы продолжения таких встреч, заявила замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд провела встречу с журналистами в Госдепартаменте США. По ее словам, российско-американский диалог был стоящим. Вашингтон готов к проведению подобных переговоров в будущем.

«Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и стоящим, и мы бы хотели продолжения этих переговоров и готовы к этому», — отметила Нуланд.

О прошедших переговорах между США и Россией в Женеве высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что диалог по гарантиям безопасности был прямым, но о результатах встречи пока говорить рано. Предстоит еще несколько раундов переговоров.

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