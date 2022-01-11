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Генсек СДПГ Кюнерт: Германия поддерживает запуск «Северного потока — 2»

Политика
Генсек СДПГ Кюнерт: Германия поддерживает запуск «Северного потока — 2»
pixabay.com

Берлин, 11 января. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддерживает проект газопровода «Северный поток — 2» даже вопреки информационному шуму о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Об этом заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.

Политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия должна оставить позади «фундаментальный политический конфликт». Кроме того, постоянное муссирование темы газопровода в контексте отношений России и Украины в конечном итоге может «похоронить» проекты, которые «всегда являлись бельмом на глазу», уверен Кюнерт.

Также в интервью Reuters он отметил, что для запуска газопровода на текущем этапе не хватает лишь формального одобрения. По его словам, речь идет о работе юристов над сертификацией.

Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ зависима от российского газа. По его словам, Запад не должен игнорировать этот факт, когда критикует «СП-2».

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германия сдпг Северный поток — 2
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