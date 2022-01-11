Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вашингтон, 11 января. Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

США готовы к обсуждению этого вопроса, если страны сами захотят вступить в Североатлантический альянс. Политик отметила, что в Вашингтоне готовы к этому событию уже много лет.

«На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО), мы это сделаем"», — сказала Нуланд на брифинге.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее объявила, что НАТО не станет возвращаться к конфигурации 1997 года. Альянс не станет выполнять требование России, озвученное на переговорах по гарантиям безопасности в Европе.