Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 23:49
23:47
Весь мир
Власти ЦАР: возвращение мира в страну стало главным лозунгом армии и ее союзников
23:45
Политика
США намерены отсрочить запуск «Северного потока — 2»
23:42
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли на кухне в одной из подмосковных квартир
23:41
Политика
Виктория Нуланд: США сочли конструктивными переговоры с Россией в Женеве
23:39
Общество
Глава Минздрава Мурашко заявил о «переломном моменте» в борьбе с COVID-19 в России
23:17
Политика
Генсек СДПГ Кюнерт: Германия поддерживает запуск «Северного потока — 2»
23:16
Политика
Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
23:15
Происшествия
Появилось видео ночного нападения на военную академию в Алма-Ате
23:00
Общество
Санитарные врачи Роспотребнадзора по Петербургу составили памятку по питанию в морозы
23:00
Общество
«Ходить невозможно»: гололед стал настоящим испытанием для петербуржцев
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Политика
Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
dpsu.gov.ua  /  пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Вашингтон, 11 января. Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

США готовы к обсуждению этого вопроса, если страны сами захотят вступить в Североатлантический альянс. Политик отметила, что в Вашингтоне готовы к этому событию уже много лет.

«На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО), мы это сделаем"», — сказала Нуланд на брифинге.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит ранее объявила, что НАТО не станет возвращаться к конфигурации 1997 года. Альянс не станет выполнять требование России, озвученное на переговорах по гарантиям безопасности в Европе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Замгоссекретаря США Нуланд заявила о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
нато финляндия нуланд швеция
Комментировать