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Появилось видео ночного нападения на военную академию в Алма-Ате

Происшествия
Появилось видео ночного нападения на военную академию в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Yüksəliş TV

Нур-Султан, 11 января. Ролик, демонстрирующий бесчинства радикалов на территории Алма-Аты, появился в Сети. Его опубликовали авторы Telegram-канала «Майор и генерал».

На кадрах можно увидеть военную академию в казахстанском городе Алма-Ата. Радикалы начинают атаковать курсантов учебного заведения, убегающих от здания академии. Мародеры при этом вооружены палками и другими орудиями. По неофициальным данным, видео было сделано в промежутке между 5 и 6 января.

Массовые беспорядки начались в стране 2 января. Изначально они носили мирный характер — граждане требовали понижения цены на сжиженный газ. Однако позже нестабильной ситуацией воспользовались мародеры, погромщики и боевики. По словам государственного секретаря республики Ерлана Карина, беспорядки являются гибридной террористической атакой.

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Казахстан протесты алма-ата
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