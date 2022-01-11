Санитарные врачи Роспотребнадзора по Петербургу составили памятку по питанию в морозы

Санкт-Петербург, 11 января. Человек во время холодов должен придерживаться определенного рациона питания, чтобы у организма хватало энергии. Об этом предупредили санитарные врачи управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Специалисты составили для граждан соответствующую памятку, в которой перечислили главные рекомендации по питанию. Они посоветовали отдать предпочтение более калорийным блюдам. В рацион лучше всего включить жирную рыбу, растительные масла, орехи, овощи, фрукты и зерновые продукты.

Нежирное мясо, индейка, молочные продукты и бобовые культуры помогут поддержать иммунитет. Однако, чтобы получить все необходимые витамины, необходимо принимать специальные комплексы. Важно помнить, что назначать их может только врач.

Большое количество жидкости поможет защитить организм от обезвоживания. Самыми подходящими напитками в мороз являются компоты, кисели, морсы и травяные чаи.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали чаще есть ягоды, богатые антиоксидантами. Их можно употреблять как в свежем, так и в замороженном виде.