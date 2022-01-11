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Постпред США Смит заявила о нежелании НАТО возвращаться к конфигурации 1997 года

  /   Обновлено: 11 января 2022 22:39
Политика
Постпред США Смит заявила о нежелании НАТО возвращаться к конфигурации 1997 года
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 января. Североатлантический альянс не собирается выполнять требование России и возвращаться к конфигурации образца 1997 года. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Представители России и США накануне провели в Женеве консультации о гарантиях безопасности в Европе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков потребовал от НАТО «отказа от "освоения территории" государств, вступивших в льянс после 1997 года».

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой Альянс с более скромным размахом», — ответила на это Смит.

Она добавила, что ни один член НАТО не согласится на требования России. Политика «открытых дверей» является основным принципом Альянса.

Российская делегация ранее на переговорах с американскими коллегами была вынуждена «разжевать» свои требования по гарантиям безопасности. Москве не нужны «увиливания» США в вопросе нерасширения НАТО на восток.

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