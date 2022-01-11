Более 50% жителей Великобритании высказались за отставку Джонсона на фоне скандала

Лондон, 11 января. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в проведении вечеринки на фоне локдауна. Теперь более половины граждан страны выступили за его отставку.

Вечеринки, в которых обвиняют Бориса Джонсона, проходили на Даунинг-стрит еще в 2020 году. Опрос проводила компания YouGov для Sky News среди 5931 взрослого гражданина Великобритании, пишет «Взгляд».

Согласно результатам опроса, 56% британцев выступили за отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Еще 27% высказались против, а 17% не смогли ответить на заданный вопрос. По информации Sky News, в методике исследования допускается большая погрешность. Поэтому к итогам опроса следует относиться критично.

На днях пользователи Twitter раскритиковали власти Великобритании за мероприятия по борьбе с коронавирусом. После зимних каникул в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии ужесточили ограничения, а в Англии на подобный шаг решили не идти.