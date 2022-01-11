Тест-система ФМБА для выявления штамма «Омикрон» зарегистрирована в России

Москва, 11 января. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Набор реагентов был разработан по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Этим занимался Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ведомства. Реагенты предназначены для использования в клинической лабораторной диагностике.

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разработкой новых тестов занимались специалисты организаций Роспотребнадзора. Теперь российские тест-системы позволяют выявить все варианты коронавирусной инфекции, в том числе новый штамм — «Омикрон».