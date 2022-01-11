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Вирусолог Альтштейн назвал заразность главной причиной смертности из-за «Омикрона»

  /   Обновлено: 11 января 2022 22:01
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал заразность главной причиной смертности из-за «Омикрона»
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Высокая заразность штамма коронавируса «Омикрон» может привести к значительной смертности. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист в беседе с «Общественной службой новостей» отметил, что штамм «Омикрон» примерно в три-четыре раза заразнее «Дельты». При этом летальность ниже в три-пять раз, указал специалист.

«Заразность выше, летальность ниже, а вместе это может дать достаточно заметное число смертей, потому что больных будет много, летальность снижена, но количество больных будет увеличено», — пояснил Альтштейн.

Вирусолог заявил, что смертность может оказаться примерно на том же уровне, что и при «Дельте». В группе риска, как и при других штаммах, в первую очередь пожилые люди и лица с хроническими болезнями.

Специалист указал, что летальность у «Омикрона» будет в разы ниже, чем у «Дельты», но заболеваемость COVID-19 при этом — выше. Поэтому может оказаться, что число умерших будет примерно таким же, заявил он.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в авторской колонке для ФАН поделился размышлениями о ситуации с коронавирусом в мире. Специалист оценил рекордные данные по заражению SARS-CoV-2 в США.

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