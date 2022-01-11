Нефтяная корпорация Ливии объявила о приостановке экспорта из порта Ас-Сидра

Триполи, 11 января. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила о приостановке экспорта из порта Ас-Сидра, расположенного недалеко от города Рас-Лануф на Средиземном море.

Об этом пресс-служба ННК сообщила на своей официальной странице в Facebook. Причиной такого решения компания назвала плохие погодные условия и неспособность восстановить разрушенные резервуары, возложив юридическую ответственность за сложившуюся ситуацию на препятствующие финансированию нефтяного сектора институты.

«Ввиду неблагоприятных метеорологических условий порт Ас-Сидра неспособен принимать танкеры. Кроме того, отсутствие достаточных складских мощностей привело к перегруженности хранилищ. Все это вынудило компанию Waha Oil Co. снизить темпы добычи сырой нефти на месторождении Ас-Сидра примерно на 50 тыс. баррелей в сутки, а продолжение непогоды может привести к еще большему сокращению — примерно на 105 тыс. баррелей», — сообщается в заявлении ННК.

Представители компании выразили сожаление о том, что единственный источник дохода в стране страдает от нехватки финансирования. Из-за этого, говорится в заявлении, ННК теряет складскую гибкость, а государство лишается важной части гарантированного дохода. Корпорация сообщила также, что Waha Oil Co. утратила около 30 тыс. баррелей в день из-за старения материала трубопровода.

«Когда погода улучшится, поставки возобновятся, и мы вновь вернемся к нормальным темпам производства», — добавлено на странице корпорации.

Вместе с тем власти Ливии объявили сегодня о восстановлении работ на четырех месторождениях: Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания Akakus Oil Operations.