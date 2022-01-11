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Третий спецборт ВКС с россиянами вылетел в Москву из Алма-Аты

Общество
Третий спецборт ВКС с россиянами вылетел в Москву из Алма-Аты
wikipedia.org  /  Nikolay Yushnikov/Общественное достояние

Москва, 11 января. Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставит из Алма-Аты в Подмосковье 86 россиян. Это уже третий подобный борт в 2022 году, передает Минобороны РФ.

Первые два воздушных судна доставили в Россию по 145 граждан. По данным российского ведомства, вывоз людей «будет продолжаться до полного выполнения задачи».

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 86 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — говорится в сообщении Минобороны.

Россияне оказались «заперты» в Казахстане из-за массовых беспорядков. Протесты начались в некоторых населенных пунктах страны 2 января. Уже через несколько дней они переросли в мародерство и нападения на органы власти. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

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Казахстан вкс рф спецборт
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