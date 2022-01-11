Киев, 11 января. Украинский лидер Владимир Зеленский не смог выстроить партнерские отношения с западными партнерами, из-за чего страна потеряла поддержку международного сообщества. Об этом заявил экс-глава СНБО Украины Александр Данилюк.

Глава украинского государства выбрал агрессивную тактику по отношению к странам Запада. Из-за этого возникает «такое чувство, как будто он сидит и руководит всем миром», отметил Данилюк.

«Несмотря на то, что Украина сейчас снова на первых позициях в мире из-за потенциальной "агрессии" России, мир уже устал от Украины. К сожалению, в этом есть и вина Владимира Зеленского, потому что он не построил партнерских отношений, доверия и желания поддерживать украинскую власть», — заявил он в эфире 4 канала.

Президент Украины также регулярно делает заявления о готовности принять необходимые решения для урегулирования ситуации в Донбассе. Однако силы Народной милиции ДНР и ЛНР постоянно докладывают о нарушении режима прекращения огня со стороны киевских силовиков.