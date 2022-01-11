Молдавия намеренно игнорирует самый эффективный путь развития

Кишинев, 11 января. Молдавия в последнее время не отличается последовательностью во внешней экономической и политической стратегии.

Совсем недавно президент страны Майя Санду лично заявляла о том, что намерена приложить все усилия для увеличения товарооборота с Россией и укрепления сотрудничества в экономической отрасли между двумя странами.

Однако действия руководства Республики Молдовы говорят совсем об обратном. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Молдавия фактически отказалась от статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который она получила в 2018 году.

Республика в той или иной степени поддерживает торгово-экономические отношения со всеми входящими в ЕАЭС странами. Таким образом, сотрудничество с Союзом, а тем более присоединение к нему, помогло бы существенно упростить взаимодействие между государствами. Более того, именно благодаря ЕАЭС Молдавия могла бы нарастить товарооборот с Россией и ее союзниками, о чем говорила сама Санду.

Однако слова молдавского президента явно идут в разрез с ее действиями. Очевидно, что Кишинев, по примеру некоторых своих соседей, решил поддерживать курс на сближение с Евросоюзом. При этом Республика Молдова не просто стремится реализовать все пункты подписанного с ЕС соглашения об ассоциации, но и активно участвует в антироссийских проектах Запада, таких как «Инициатива трех морей» и «Ассоциированное трио».

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Впрочем, реальных дивидендов для Молдавии такая политика пока не приносит. Прошедший в конце прошлого года в Брюсселе саммит «Восточного партнерства» наглядно показал, что Евросоюз не только не готов принять Республику Молдову в свои ряды, но даже не может назвать примерные сроки того, когда это может случиться.

В то же время молдавским фермерам и производителям других товаров нужно сбывать свою продукцию уже сейчас, чтобы не разориться. И для них именно Россия по-прежнему остается ключевым рынком сбыта, в то время как страны ЕС покупать товары из Молдавии не торопятся.

Сотрудничество с ЕАЭС помогло бы Республике Молдове эффективнее решать вопросы и в энергетической сфере. Осенью 2021 года Кишинев хоть и смог заключить новый контракт с «Газпромом» на поставки топлива, но сделать это удалось с большим трудом. При этом более активное взаимодействие с Москвой и Евразийским экономическим союзом дало бы Молдавии явное преимущество даже в этой сфере.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Республика Молдова не будет вступать в ряды Североатлантического альянса, так как это противоречит основному закону страны.