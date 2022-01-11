Певица Наталья Штурм заразилась новым штаммом коронавируса

Москва, 11 января. Наталья Штурм подозревает, что подхватила новый штамм коронавируса «Омикрон». Певица уверена, что заразилась от знакомого американца, который прилетел из Майами.

Штурм на своей странице в Instagram рассказала, что гражданин Америки был привит вакциной Pfizer, а она — двухфазным «Спутником», поэтому сняла маску. После ужина они общались, держались за руки и буквально сразу певица почувствовала странные симптомы.

«И тут вмиг почувствовала себя как при приступе аллергии — внезапно начался сильный насморк и я начала непрерывно чихать», — пишет под постом Штурм.

Кроме непрерывного чихания у артистки присутствует ощущение, что вирус находится в определенном месте и постоянно щекочет слизистую. Кроме того, она жалуется не странные ощущения в области сердца, сообщает издание «Газета.Ru». Певица предостерегла подписчиков, чтобы они не встречались с теми, кто недавно вернулся из заграницы.

Оренбургские медики выявили первый случай заражение «Омикроном». Заболевшей оказалась местная жительница, которая недавно вернулась из Египта.