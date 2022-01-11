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Певица Наталья Штурм заразилась новым штаммом коронавируса

Общество
Певица Наталья Штурм заразилась новым штаммом коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 января. Наталья Штурм подозревает, что подхватила новый штамм коронавируса «Омикрон». Певица уверена, что заразилась от знакомого американца, который прилетел из Майами.

Штурм на своей странице в Instagram рассказала, что гражданин Америки был привит вакциной Pfizer, а она — двухфазным «Спутником», поэтому сняла маску. После ужина они общались, держались за руки и буквально сразу певица почувствовала странные симптомы.

«И тут вмиг почувствовала себя как при приступе аллергии — внезапно начался сильный насморк и я начала непрерывно чихать», — пишет под постом Штурм.

Кроме непрерывного чихания у артистки присутствует ощущение, что вирус находится в определенном месте и постоянно щекочет слизистую. Кроме того, она жалуется не странные ощущения в области сердца, сообщает издание «Газета.Ru». Певица предостерегла подписчиков, чтобы они не встречались с теми, кто недавно вернулся из заграницы.

Оренбургские медики выявили первый случай заражение «Омикроном». Заболевшей оказалась местная жительница, которая недавно вернулась из Египта.

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