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Варлей получила 12 средних зарплат за роль в «Кавказской пленнице»

  /   Обновлено: 11 января 2022 21:03
Общество
Варлей получила 12 средних зарплат за роль в «Кавказской пленнице»
Prt Scr youtube.com  /  Пульс города

Москва, 11 января. Актеры, снимавшиеся в советских комедиях, получали в разы больше, чем рядовые граждане СССР. Например, Наталье Варлей заплатили 12 средних окладов за съемки в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Общий бюджет знаменитой ленты Леонида Гайдая составил чуть больше 25 тысяч рублей. Поскольку на момент съемок Варлей была начинающей актрисой, за роль красавицы Нины ей заплатили 1200 рублей. При этом средняя зарплата жителя СССР в 1967 году (год выхода ленты) составляла от 100 до 110 рублей, пишет «Киноафиша».

Более опытные коллеги Варлей получили за «Кавказскую пленницу» гораздо больше, чем она. Так, Георгию Вицину заплатили 3390 рублей, а гонорар Юрия Никулина составил 5188 рублей.

Среди актеров больше всех за фильм получил исполнитель роли Шурика Александр Демьяненко. Его доход за съемки в комедии — 5520 рублей. Таким образом, артист заработал за «Кавказскую пленницу» примерно 50 средних зарплат советского гражданина.

Варлей получила 12 средних зарплат за роль в «Кавказской пленнице»
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» /

А вот за фильм «Иван Васильевич меняет профессию» Демьяненко заплатили намного меньше. Его гонорар за эту комедию составил 1660 рублей.

Юрий Яковлев заработал за фильм больше других актеров, так как сыграл сразу две роли. Артист получил за кинокартину 4300 рублей.

Ранее Наталья Варлей рассказала, что продала роскошную квартиру в центре Москвы. Звезда советского кино перебралась жить в загородный дом.

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варлей кавказская пленница советские актеры
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