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Директор «Андроидной техники» Дудоров: испытания робота «Маркер» успешно завершились

Армия
Директор «Андроидной техники» Дудоров: испытания робота «Маркер» успешно завершились
Prt Scr youtube.com  /  UFO- END TV CHANNEL

Москва, 11 января. Работы по созданию роботизированной платформы «Маркер» завершились и состоялась успешная финальная защита проекта, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Робот «Маркер» создан специалистами компании «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований (ФПИ). По словам Дудорова, защита проекта прошла удачно.

«В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное – технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств», — добавил он.

Прежде «Маркер» в ходе испытаний выполнял роль робота-охранника на космодроме Восточный. Он оснащен технологиями искусственного интеллекта, что позволяет ему с высокой точностью распознавать объекты.

Ранее сообщалось, что роботы-тренажеры начинают активно применяться в российской армии. В скором времени на полигонах появятся новые комплексы с электронными мишенями.

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вооружение робот маркер
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