Южнокорейские военные призвали КНДР ограничить испытания баллистических ракет

Сеул, 11 января. Власти КНДР должны немедленно прекратить проведение испытательных запусков баллистических ракет. С таким заявлением выступил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

Как отмечается в материале газеты The Korea Herald, Сеул указал на то, что недавние пуски баллистических ракет в Северной Корее «явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН».

«Мы призываем немедленно прекратить запуски, поскольку они представляют значительную угрозу международному миру и безопасности, а также не способствуют снижению военной напряженности на фоне продолжающихся дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове», — отметили в военном ведомстве.

Ранее представители властей Южной Кореи заявили, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря — корейские военные специалисты не сразу смогли получить данные о ракете.