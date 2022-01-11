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Южнокорейские военные призвали КНДР ограничить испытания баллистических ракет

Армия
Южнокорейские военные призвали КНДР ограничить испытания баллистических ракет
Федеральное агентство новостей

Сеул, 11 января. Власти КНДР должны немедленно прекратить проведение испытательных запусков баллистических ракет. С таким заявлением выступил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

Как отмечается в материале газеты The Korea Herald, Сеул указал на то, что недавние пуски баллистических ракет в Северной Корее «явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН».

«Мы призываем немедленно прекратить запуски, поскольку они представляют значительную угрозу международному миру и безопасности, а также не способствуют снижению военной напряженности на фоне продолжающихся дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове», — отметили в военном ведомстве.

Ранее представители властей Южной Кореи заявили, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря — корейские военные специалисты не сразу смогли получить данные о ракете.

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кндр южная корея испытания
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