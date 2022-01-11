Американист Крашенинникова назвала главный итог переговоров России и США

Москва, 11 января. Официальные результаты первого раунда переговоров по безопасности, которые состоялись в Женеве, Россия и США обещали озвучить позже.

Политолог-американист Вероника Крашенинникова считает, что уже сейчас можно обозначить первые ключевые итоги этой встречи. По словам эксперта, этот этап переговоров однозначно был самым важным, и именно он может определить исход всех дальнейших обсуждений в целом.

«На самом деле, это был самый главный раунд, потому что мы все понимаем, что Соединенные Штаты будут решать и за НАТО, и за ОБСЕ, и за остальных своих союзников, а уж за Украину тем более», — объяснила Крашенинникова в интервью Youtube-каналу «Украина.ру».

Политолог отмечает, что Соединенные Штаты наверняка были очень удивлены, получив заявление с рядом условий от российского МИД, причем в открытом пространстве, что могло дополнительно шокировать американское и международное дипломатическое сообщество. Эксперт в тоже время убеждена, что все требования РФ вполне разумны и обоснованы. По ее словам, Западу выгодно представлять это, как ультиматум России, но в действительности это норма для любого уважающего себя государства.

«На самом деле, все статьи вполне разумны. Сами США давно обеспечили себе такие гарантии безопасности. Но они все никак не могут отделаться от того видения России, которое сформировалось за 90-е годы, так как Россия обретала силу постепенно», — говорит политолог.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Американист подчеркивает, что изначально никто не ожидал, что переговоры между США и Россией будут легкими, особенно на фоне исторического контекста. При этом Вероника Крашенинникова считает большим успехом уже сам факт того, что Москва заставила Вашингтон обсуждать свою повестку.

«Никто не ожидал легких переговоров. На самом деле, это эпизод исторический. За последние три десятилетия в новейшей истории России впервые Москве удалось усадить за стол переговоров Вашингтон со своей собственной повесткой. Удалось принудить обсуждать именно те вопросы, которые для нас имеют экзистенциальное значение», — подчеркнула эксперт.

Политолог напомнила, что еще в 2007 году президент Владимир Путин заявил о том, что Россия не принимает однополярный мир и не будет выполнять требования США и НАТО. Однако Запад до сих пор не может понять и принять этот факт до конца, поэтому Москве так важно было донести до Вашингтона свою позицию. И, судя по всему, хотя бы отчасти это сделать удалось.

«На Западе все никак не могут соединить свое понимание с российской реальностью. Это всегда было проблемой и не факт, что удастся ее разрешить, но сблизить их понимание с нашей реальностью — это то, что приходится делать. И дипломат Сергей Рябков как раз заявил на итоговой конференции, что вроде бы удалось улучшить понимание Соединенными Штатами наших реалий и наших требований. И это уже результат», — уверена политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Политолог Владимир Корнилов ранее раскрыл, какие последствия ждут США в том случае, если они провалят переговоры с Россией по безопасности. Эксперт уверен, что РФ будет действовать решительно и в неожиданных направлениях.