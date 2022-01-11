Экипаж индийского эсминца Visakhapatnam испытал сверхзвуковую ракету BrahMos

Нью-Дели, 11 января. Индийские военные провели испытания корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, сообщила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) 11 января.

Испытательный пуск состоялся с индийского эсминца Visakhapatnam на западном побережье страны. Испытания признали успешными, говорится в публикации компании DRDO в Twitter.

«Ракета точно поразила заданную цель», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС Индии провели испытания баллистической ракеты нового поколения Agni P. Она представляет собой твердотопливный снаряд с двойной дублирующей системой навигации и наведения, отметили в минобороны страны.