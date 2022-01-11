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Актриса Тильда Суинтон поделилась списком хороших книг

  /   Обновлено: 11 января 2022 20:56
Общество
Актриса Тильда Суинтон поделилась списком хороших книг
ipernity.com  /  Siebbi

Лондон, 11 января. Обладательница «Оскара» Тильда Суинтон заявила, что с раннего детства обожает книги. Любовь к чтению будущей актрисе привили родители.

Суинтон стала героиней проекта Chanel «В библиотеке с...». По словам актрисы, она бы порекомендовала обратить внимание на классическую английскую литературу. Звезда советует почитать «Орландо» Вирджинии Вульф и «Большие надежды» Чарльза Диккенса. Эти произведения звезда Голливуда регулярно перечитывает.

Во всех отношениях прекрасна книга Гэвина Максвэлла «Круг чистой вводы», считает Суинтон. В ее списке хороших книг также находятся романы Джейми Солтера, Джона Бергера и Патрика Ли Фермора. А любителям поэзии стоит полистать сборники Нормана Макккейга.

Ранее российская писательница Дарья Донцова раскрыла, кто помогает ей писать книги. Автор пошутила — все ее романы придуманы домашними питомцами. Но главным «литературным рабом» Донцова считает своего мопса Жози.

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актриса книги Тильда Суинтон
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