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Психолог Литвиненко отметил скромное поведение Волочковой после появления нового мужчины

  /   Обновлено: 11 января 2022 20:54
Шоу-бизнес
Психолог Литвиненко отметил скромное поведение Волочковой после появления нового мужчины
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 11 января. Анастасия Волочкова после появления нового избранника по имени Сергей перестала демонстрировать провокационные фото и фирменные шпагаты. Психолог Филипп Литвиненко объяснил скромное поведение балерины.

Отношения с Сергеем мало чем отличаются от общения Волочковой с предыдущими партнерами. Но одна разница все же есть — балерина не публикует фотографии в бане и не показывает фирменные шпагаты. Литвиненко уверен, что Волочкова живет на полную катушку и не собирается скрывать свои эмоции, поэтому демонстрирует любовь к избраннику здесь и сейчас.

«Это нормально и правильно: если есть чувства, то зачем их скрывать? То, что Настя это делает, подтверждает, что она нормальная, зрелая женщина, которая живет в свое удовольствие, свободно самовыражается, радуется жизни и радует своего любимого», — заявил психолог в беседе с Пятым каналом.

Литвиненко считает, что ничего страшного в желании звезды принадлежать только одному мужчине нет, но если Волочкова решила отказаться от голых кадров, то это только по ее собственному желанию. Она найдет, как удивить свою аудиторию, показывая свою женскую уникальность.

«Я не думаю, что Волочковой кто-то что-то может запретить, если она действительно что-то хочет показать. Мне думается, ей просто надоело самовыражаться таким способом, она не хочет повторяться», — подчеркнул Литвиненко.

Избранник известной балерины оказался неплохим фотографом. На странице Волочковой в Instagram все же появились горячие кадры с отдыха на Мальдивах.

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волочкова психолог балерина литвиненко
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