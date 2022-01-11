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Народная милиция ЛНР сообщила о готовящейся провокации ВСУ с участием спецназа

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о готовящейся провокации ВСУ с участием спецназа
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Луганск, 11 января. Командование ВСУ перебросило бойцов спецназа в район Станицы Луганской для проведения диверсий и провокаций. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Антон Микужис.

В задачу военных ВСУ входит организация провокаций для съемки фейковых сюжетов о ситуации в Донбассе. Дальше видео будут тиражировать украинские издания и западные СМИ в качестве доказательства «агрессии республик».

«Согласно полученной от нашего источника информации, на позиции 1-го батальона 79-й бригады в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра специального назначения "Запад"», — рассказал Микужис.

По его словам, силовики уже проработали стратегию по ведению провокационного огня и определили места будущих съемок.

Ситуация на линии соприкосновения ухудшилась с 9 января, а власти ЛНР и ДНР регулярно жалуются на многочисленные нарушения режима тишины с украинской стороны. Сутками ранее ВСУ в обход условий перемирия перебросили бронетехнику к прифронтовому населенному пункту Трехизбенка.

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украина ЛНР всу донбасс
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