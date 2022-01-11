Российский ФБР изучает дело об убийстве 8-летней девочки во время протестов в Атланте

Атланта, 11 января. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело 8-летней Секории Тернер, которая погибла в Атланте в июле 2020 года. Сообщение появилось в Telegram-канале организации.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police neglect against Secoriea Turner.https://t.co/rOlW5tqJpL — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) January 11, 2022

Секория была застрелена на юго-западе Атланты в ходе протестов, прошедших в июле 2020 года. Девочка возвращалась вместе с семьей домой, они заехали на парковку, где часть митингующих воздвигала баррикаду. В это время неизвестные открыли по ним огонь, в результате чего смертельно ранили несовершеннолетнюю.

Власти сообщили, что стрелков было четверо. Позже они отчитались о том, что задержали одного из них — 23-летнего Джерриона Маккинни. Через некоторое время правоохранители арестовали второго подозреваемого — Джулиана Джамала Конли.

Несмотря на это, в июне 2021 семья Тернер подала в суд на город Атланту, мэра и правоохранителей, которых обвинили в том, что они не смогли обеспечить достаточный уровень безопасности. В иске, поданном в суд штата округа Фултон, утверждается, что власти «халатно относились к своим обязанностям, не удалив вооруженных людей, которые собрались вместе с мирными протестующими».

Family of Secoriea Turner, 8-year-old girl slain during Rayshard Brooks protests, sues Atlanta leaders and Wendy's - https://t.co/ivKQDjzlGi — Rifnote News Aggregates (@rifnote) June 8, 2021

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Правозащитники считают важным бороться с халатностью со стороны полиции и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь семье Тернер.