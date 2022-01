Российский ФБР изучает дело об убийстве 8-летней девочки во время протестов в Атланте

Атланта, 11 января. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина, изучил дело 8-летней Секории Тернер, которая погибла в Атланте в июле 2020 года. Сообщение появилось в Telegram-канале организации.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police neglect against Secoriea Turner.https://t.co/rOlW5tqJpL