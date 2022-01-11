Поселившийся у амурчанки енот Юлик зарабатывает на корм модельным бизнесом

Благовещенск, 11 января. Жительница Амурской области по имени Анастасия завела дома енота. Экзотическое животное зарабатывает себе на корм при помощи фотосессий.

Несколько лет назад амурчанка пришла в контактный зоопарк. Там она впервые познакомилась с енотами. Эти милые звери запали ей в душу. После этого россиянка наткнулась на объявление о продаже енотов и без колебаний приобрела себе экзотического питомца.

«Я когда зашла в вольер к ним, они стали щупать меня своими маленькими лапками. Сразу сказала себе, что просто хочу одного. Это была любовь с первого взгляда», — сообщает 2x2.su.

Енота Юлика кормят супами и кашами. Иногда он получает хороший собачий корм. Экзотический зверь полностью окупает деньги, которые на него тратят хозяева. Дело в том, что Юлика приглашают на фотосессии, потому его содержание практически «не бьет по карману» Анастасии.

Жизнь с енотами заставляет хозяев много трудиться и нести огромную ответственность. Жительница Ярославской области Ольга Лесенкова рассказала об удивительной жизни с этими хищными млекопитающими.