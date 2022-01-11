Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 22:15
22:12
Общество
Тест-система ФМБА для выявления штамма «Омикрон» зарегистрирована в России
22:01
Весь мир
Нефтяная корпорация Ливии объявила о приостановке экспорта из порта Ас-Сидра
22:01
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал заразность главной причиной смертности из-за «Омикрона»
21:52
Общество
Project Veritas: компания из США исследовала коронавирусы до начала пандемии
21:39
Политика
Сенатор Ковитиди разъяснила неприемлемость требований США к России «вернуть войска в казармы»
21:34
Общество
Третий спецборт ВКС с россиянами вылетел в Москву из Алма-Аты
21:30
Политика
Бывший глава СНБО Данилюк раскритиковал политику Зеленского в отношении Запада
21:19
Экономика
Дефицит нефти и женевские переговоры укрепили рубль
21:10
Общество
«Необходимо критически ухудшить безопасность США»: Игорь Коротченко об итогах переговоров в Женеве
21:08
Весь мир
Как султан Омана отпраздновал вторую годовщину своего правления
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Поселившийся у амурчанки енот Юлик зарабатывает на корм модельным бизнесом

  /   Обновлено: 11 января 2022 20:51
Общество
Поселившийся у амурчанки енот Юлик зарабатывает на корм модельным бизнесом
instagram.com  /  @gribyblya

Благовещенск, 11 января. Жительница Амурской области по имени Анастасия завела дома енота. Экзотическое животное зарабатывает себе на корм при помощи фотосессий.

Несколько лет назад амурчанка пришла в контактный зоопарк. Там она впервые познакомилась с енотами. Эти милые звери запали ей в душу. После этого россиянка наткнулась на объявление о продаже енотов и без колебаний приобрела себе экзотического питомца.

«Я когда зашла в вольер к ним, они стали щупать меня своими маленькими лапками. Сразу сказала себе, что просто хочу одного. Это была любовь с первого взгляда», — сообщает 2x2.su.

Енота Юлика кормят супами и кашами. Иногда он получает хороший собачий корм. Экзотический зверь полностью окупает деньги, которые на него тратят хозяева. Дело в том, что Юлика приглашают на фотосессии, потому его содержание практически «не бьет по карману» Анастасии.

Жизнь с енотами заставляет хозяев много трудиться и нести огромную ответственность. Жительница Ярославской области Ольга Лесенкова рассказала об удивительной жизни с этими хищными млекопитающими.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Поселившийся у амурчанки енот Юлик зарабатывает на корм модельным бизнесом
модель енот фотосессия хорошие новости россии
Комментировать