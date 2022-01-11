Бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков перейдет в «Химки»

Химки, 11 января. Экс-защитник «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков станет игроком «Химок».

«Химки» согласовывают с 38-летним защитником Юрием Жирковым детали контракта, который может быть заключен в ближайшие дни. Об этом журналистам Sport24 рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

«Он пока не проходит медосмотр. Завтра все будет точно ясно. Конечно, Юрия хотела бы видеть в своем составе не одна команда РПЛ. Надеюсь, он к нам в скором времени присоединится», — подчеркнул он.

Последним клубом бронзового призера чемпионата Европы 2008 года был петербургский «Зенит». После окончания контракта с сине-бело-голубыми один из самых титулованных российских футболистов стал свободным агентом.

Ранее самарские «Крылья Советов» объявили о трансфере нападающего Ивана Сергеева в петербургский «Зенит». Форвард заключил контракт до 2025 года.