Минэнерго США скорректировало годовой прогноз стоимости нефти марки Brent

Вашингтон, 11 января. Министерство энергетики США изменило оценку стоимости нефти Brent на 2022 год с 70 долларов до 74,95 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность департамент правительства США поднял годовую цену на энергоресурс почти на 5 долларов. Он также понизил прогноз суточной добычи нефти в стране до 11,8 млн баррелей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов ранее заметил, что цены на нефть практически исчерпали свой потенциал роста. Однако они могут подняться в пределах 1–2 доллара за баррель под воздействием сохранения спроса и снижения профицита предложения на отраслевом рынке.