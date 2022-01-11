Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 22:15
22:12
Общество
Тест-система ФМБА для выявления штамма «Омикрон» зарегистрирована в России
22:01
Весь мир
Нефтяная корпорация Ливии объявила о приостановке экспорта из порта Ас-Сидра
22:01
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал заразность главной причиной смертности из-за «Омикрона»
21:52
Общество
Project Veritas: компания из США исследовала коронавирусы до начала пандемии
21:39
Политика
Сенатор Ковитиди разъяснила неприемлемость требований США к России «вернуть войска в казармы»
21:34
Общество
Третий спецборт ВКС с россиянами вылетел в Москву из Алма-Аты
21:30
Политика
Бывший глава СНБО Данилюк раскритиковал политику Зеленского в отношении Запада
21:19
Экономика
Дефицит нефти и женевские переговоры укрепили рубль
21:10
Общество
«Необходимо критически ухудшить безопасность США»: Игорь Коротченко об итогах переговоров в Женеве
21:08
Весь мир
Как султан Омана отпраздновал вторую годовщину своего правления
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минэнерго США скорректировало годовой прогноз стоимости нефти марки Brent

Экономика
Минэнерго США скорректировало годовой прогноз стоимости нефти марки Brent
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 января. Министерство энергетики США изменило оценку стоимости нефти Brent на 2022 год с 70 долларов до 74,95 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность департамент правительства США поднял годовую цену на энергоресурс почти на 5 долларов. Он также понизил прогноз суточной добычи нефти в стране до 11,8 млн баррелей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов ранее заметил, что цены на нефть практически исчерпали свой потенциал роста. Однако они могут подняться в пределах 1–2 доллара за баррель под воздействием сохранения спроса и снижения профицита предложения на отраслевом рынке.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минэнерго США скорректировало годовой прогноз стоимости нефти марки Brent
нефть brent минэнерго сша
Комментировать