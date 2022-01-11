Опубликован кадр с Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»

Лос-Анджелес, 11 января. Создатели сериала «Пэм и Томми» об отношениях актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли показали кадр с исполнительницей главной роли Лили Джеймс.

Фотография опубликована в Twitter-аккаунте телешоу. Джеймс запечатлели на пляже в красном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру.

По сюжету, в руки журналистов попадает интимное видео Андерсон и Ли. Публикация ролика приводит к грандиозному скандалу. Режиссером сериала выступил создатель «Круэллы» Крейг Гиллеспи.

В шоу сыграли Себастиан Стэн, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг. «Пэм и Томми» выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Релиз сериала намечен на февраль.

Ранее сообщалось о рекорде второго сезона сериала «Эйфория» на онлайн-площадке HBO Max. Первую серию в день релиза посмотрели более 9 млн человек.