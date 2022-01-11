США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки

Вашингтон, 11 января. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не исключает повышение базовой процентной ставки, если инфляция превысит прогнозируемые показатели, сообщает «Коммерсантъ».

Во время слушаний в Сенате Пауэлл заявил, что ФРС задействует все меры, чтобы снизить инфляцию. По словам главы регулятора, на рынке США наметился дисбаланс спроса и предложения.

«Если нам придется со временем еще больше поднимать процентную ставку, мы будем это делать», — заявил он.

Аналитики прогнозируют повышение ставки с текущего уровня на 0,25%.

Пауэлл считает, что высокая инфляция в США может сохраниться, но не станет постоянной. Он подчеркнул, что, употребляя термин «временная» по отношению к инфляции, имеет в виду не скорое замедление роста цен, а то, что она «не оставит постоянного следа в форме более высокой инфляции».