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США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки

Экономика
США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки
wikipedia.org  /  Federalreserve / Public Domain

Вашингтон, 11 января. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не исключает повышение базовой процентной ставки, если инфляция превысит прогнозируемые показатели, сообщает «Коммерсантъ».

Во время слушаний в Сенате Пауэлл заявил, что ФРС задействует все меры, чтобы снизить инфляцию. По словам главы регулятора, на рынке США наметился дисбаланс спроса и предложения.

«Если нам придется со временем еще больше поднимать процентную ставку, мы будем это делать», — заявил он.

Аналитики прогнозируют повышение ставки с текущего уровня на 0,25%.

Пауэлл считает, что высокая инфляция в США может сохраниться, но не станет постоянной. Он подчеркнул, что, употребляя термин «временная» по отношению к инфляции, имеет в виду не скорое замедление роста цен, а то, что она «не оставит постоянного следа в форме более высокой инфляции».

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