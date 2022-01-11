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Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме

  /   Обновлено: 11 января 2022 20:43
Общество
Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме
pixabay.com

Москва, 11 января. Жители многоквартирных домов часто задаются вопросом, как сменить управляющую кампанию, цены и качество услуг которой их не устраивают. Об этом рассказал адвокат Андрей Некрасов.

Сначала следует организовать собрание собственников квартир, которое одобрит расторжение договора. Затем нужно найти новую компанию и начать с ней переговоры, согласовав тарифы и другие договорные условия.

Некоторые фирмы под ключ проводят подобные сделки и контролируют весь процесс со сбором документов и уведомлением собственников. При этом у жильцов нет права голоса, напомнил юрист Общественной Службе Новостей.

Право выбирать управляющую компанию могут забрать у россиян и передать регоператорам по управлению жильем, рассказали ранее в Торгово-промышленной палате РФ.

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юрист квартиры собственники
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