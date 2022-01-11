«Необходимо критически ухудшить безопасность США»: Игорь Коротченко об итогах переговоров в Женеве

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко считает, что США и их европейские партнеры никогда не откажутся от планов расширения блока НАТО на восток и включения в него бывших республик СССР. По его мнению, чтобы заставить наших партнеров быть более сговорчивыми, Российской Федерации необходимо увеличить уровень военной угрозы для центров принятия решений в США. Отказ американских дипломатов выполнять наши требования, по мнению эксперта, делают подобные шаги легитимными.

По словам главреда «Национальной обороны», итоги переговоров в Женеве с самого начала были предсказуемы.

«США не намерены в полном объеме воспринимать российские обеспокоенности и подписывать те документы, которые мы предложили вынести на обсуждение. Здесь не должно быть иллюзий: США и НАТО никогда не отзовут свое приглашение Украине и другим постсоветским государствам вступить в НАТО. Россия сейчас просто использует окно возможности и проводит необходимые процедуры перед тем, как Кремль будет принимать какие-то последующие решения. И эти переговоры необходимы для того, чтобы последующие шаги, которые будет предпринимать Россия, были легитимны и увязаны с тем, что дипломатическим путем добиться от Запада нам ничего не удалось», — заявил Игорь Коротченко.

В ответ на недружественные действия США и НАТО Россия, по мнению эксперта, создаст контругрозы по каждому из пунктов выраженных обеспокоенностей.

«Там, где Запад не пойдет нам навстречу, мы создадим контругрозы двумя путями: военно-техническим, что предусматривает размещение новых систем вооружения там, где они сегодня отсутствуют, либо установка новых вооружений, нацеливание тех перспективных разработок, которые сейчас завершены либо находятся в завершающей стадии. Второй — военный ответ — подразумевает, что мы можем действовать исходя из того, что руки у нас развязаны, мы можем предпринимать абсолютно любые действия, опираясь на логику политической целесообразности. Это означает полную свободу действий России для обеспечения своей безопасности военным путем, что предусматривает в том числе и возможное использование вооружения», — прокомментировал Игорь Коротченко.

Среди ответных действий России эксперт назвал и усиление военно-технического сотрудничества с Ираном и Китаем.

«19 января приезжает в Россию президент Ирана, как уже было анонсировано, основной темой переговоров будут вопросы безопасности — в том числе военные и военно-технические договоренности. Это одна возможность, чтобы создать контругрозу Западу. Вторая возможность — взаимодействие на треке военного сотрудничества с Китаем», — отметил Игорь Коротченко.

Но более ощутимым для США, являющихся инициатором роста напряженности у российских границ, будет усиление ядерной угрозы для центров принятия решений.

«Владимир Путин озвучил, что в случае войны мы должны бить по центрам принятия решений, а эти центры принятия решений находятся в США. Речь идет о фазе до момента глобального обмена ядерными ударами, потому что это будет означать катастрофу для всего человечества. А это означает, что наши многоцелевые подводные лодки в Атлантическом либо в Тихом океанах должны быть в готовности в любой момент нанести удары, допустим, «Цирконами» с тактическим ядерным боеприпасом или без него по центрам принятия решений в США. И это должно делаться на автомате», — пояснил Игорь Коротченко.

По его словам, только такая технологическая возможность ВС России создаст для американцев сильный барьер на пути каких-либо авантюристических действий в Европе.

«Потому что они будут знать, что прилетит в первую очередь в Вашингтон. Поэтому здесь идет очень жесткая игра, дураков нигде больше нет. Американцы должны знать: если они на нас рыкнутся, получат очень приличный удар, и это произойдет еще в фазе до обмена ядерными ударами», — отметил военный эксперт.

Ставка с опорой на силу, по его мнению, должна стать основой современной российской дипломатий в отношении с Западом.