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Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса

Общество
Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса
pexels.com  /  Emily Ranquist: Pexels

Москва, 11 января. Выбирать профессию после школы нужно взвешенно, опираясь на свой опыт и рекомендации специалистов.

Эксперты в сфере образования дали рекомендации, как не ошибиться в выборе учебного заведения и направлении будущей профессии.

«Для начала выпускнику нужно выбирать не профессию, а сферу, в которой он хотел бы развиваться в будущем», — пояснила менеджер проекта Фундаментальной информатики и информационных технологий Уральского федерального университета и компании «Контур» Екатерина Воронова.

Также следует определиться, стоит ли поступать в вуз, или начать побыстрее зарабатывать деньги. Можно пойти в колледж или выбрать онлайн-образование, пишет Общественная Служба Новостей.

Сдача ЕГЭ через два-три года вполне может осуществляться с помощью компьютеров. В первую очередь это затронет естественно-научные предметы, предположила профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

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