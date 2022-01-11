Политолог Бортник объяснил, почему НАТО никогда открыто не откажется от Украины

Киев, 11 января. Важным условием, которое Россия будет обсуждать на грядущих переговорах с Североатлантическим альянсом, является гарантия невступления в НАТО Украины. Для Москвы отказ военного блока дальше приближаться к российским рубежам имеет принципиально важное значение.

Украинский политолог Руслан Бортник в свою очередь уверен, что Североатлантический альянс никогда не согласится открыто дать такие гарантии кому бы то ни было. По мнению эксперта, такой вариант просто невозможен, так как это в буквальном смысле поставит под угрозу само существование НАТО.

«НАТО сегодня прекрасно понимает, что если задекларировать по требованию России отказ в будущем членстве Украины, Грузии, Молдавии и других стран, то это разрушит сам блок. Потому что Североатлантический альянс окажется слабее России, и члены этого блока почувствуют себя незащищенными. И сама перспектива расширения тоже окажется разрушенной», — заявил эксперт в эфире канала UkrLive.

Бортник в то же время подчеркивает, что согласие всего блока НАТО вовсе не является единственной и обязательной гарантией невступления Украины в альянс. По словам аналитика, у России есть более простые способы обеспечить подобный исход событий.

Федеральное агентство новостей /

«Дело в том, что в НАТО, я напомню, все решения принимаются консенсусом. То есть все 30 стран должны сказать Украине "да". Представьте, что у России в данном случае нет необходимости договариваться с НАТО, если она договорится с США. Если в этом вопросе будет "нет" США, и оно будет подкреплено многими другими "нет": Германии, Франции, Венгрии и так далее — то и вообще разговора такого не будет», — объяснил эксперт.

Политолог предполагает, что официально Североатлантический альянс не станет лишать Украину шанса присоединиться к НАТО, однако в реальности все это не закончится ничем, кроме бесконечных обещаний.

«НАТО продолжит декларировать открытость. Это просто дипломатическая риторика. Мы должны понимать, что в НАТО главная и фактически единственная сила — это США. Поэтому сегодня и взят акцент на переговоры между США и Россией», — заключил политолог Руслан Бортник.

Украинский политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему Соединенные Штаты просто не смогли отказаться от переговоров с Россией по вопросам безопасности.