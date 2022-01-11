Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять важных объектов в Казахстане

Москва, 11 января. Подразделения миротворцев из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за последние сутки взяли под охрану еще пять социально-значимых объектов в Казахстане. Об этом сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ Андрей Сердюков отчитался о выполнении задач в рамках миссии. В настоящее время в Казахстане сохраняется стабильная ситуация.

«За последние сутки подразделения миротворцев ОДКБ взяли еще 5 социально-значимых объектов под охрану», — говорится в сообщении.

Протесты, которые впоследствии переросли в погромы и беспорядки, вспыхнули на территории республике в начале года. Однако уже 9 января сотрудникам правоохранительных органов удалось вернуть контроль над всеми административными зданиями.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа сил ОДКБ в Казахстане вывела организацию на новый уровень. Прошедший кризис сделал ее известной всему миру, сообщал телеканал «360».