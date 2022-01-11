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Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter

Весь мир
Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter
twitter.com/BarnettforAZ  /  Официальная страница члена Республиканской партии США Джоша Барнетта

Вашингтон, 11 января. В США набирает популярность хештег #BareShelvesBiden (Голые полки Байдена. — Прим. ред.) под которым публикуют фотографии пустых полок в магазинах. Сообщения поступают из штатов Мичиган, Техас, Пенсильвания, Миннесота и других.

Хештег впервые появился в ноябре 2021 года и затем вновь начал набирать популярность 10 января. В комментариях американцы жалуются, что не могут купить в магазинах основные продукты питания, такие как макароны, сыр, консервы, корм для домашних животных и другие.

«#BareShelvesBiden без игрушек для малышей», — написал пользователь под ником T Rex.

«Я думал, что Байден разрешил кризис цепочки поставок», — поделился другой американец в Twitter.

«Где мой проклятый сливочный сыр», — написал пользователь Джеймс Шмитд.

Сторонники Байдена, в свою очередь, публикуют заполненные полки и утверждают, что хештег мог быть организован ботами или это очередное проявление «российской пропаганды». В ответ на это некоторые пользователи отмечают, что они не из России и настаивают на проблемах с поставками товаров.

В США наблюдаются проблемы с цепочками поставок продуктов из-за пандемии COVID-19 и высокой инфляции. Часть прибывающих грузов вынуждена остаться в портах из-за проблем безопасности. Темпы роста цен, в свою очередь, превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.

Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter
Федеральное агентство новостей /

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сша байден продукты
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