Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter

Вашингтон, 11 января. В США набирает популярность хештег #BareShelvesBiden (Голые полки Байдена. — Прим. ред.) под которым публикуют фотографии пустых полок в магазинах. Сообщения поступают из штатов Мичиган, Техас, Пенсильвания, Миннесота и других.

Хештег впервые появился в ноябре 2021 года и затем вновь начал набирать популярность 10 января. В комментариях американцы жалуются, что не могут купить в магазинах основные продукты питания, такие как макароны, сыр, консервы, корм для домашних животных и другие.

Just spotted at at Target in a Minneapolis suburb. I thought ⁦ @POTUS ⁩ solved the supply chain crisis ⁦ @PressSec ⁩? #BareShelvesBiden pic.twitter.com/4GqzDjp7At

Сторонники Байдена, в свою очередь, публикуют заполненные полки и утверждают, что хештег мог быть организован ботами или это очередное проявление «российской пропаганды». В ответ на это некоторые пользователи отмечают, что они не из России и настаивают на проблемах с поставками товаров.

IDK about those taker states, but today at Trader Joe's it was full stocked and packed with shoppers: #BareShelvesBiden my ass. pic.twitter.com/pTdov9vME2