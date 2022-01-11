Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter

Вашингтон, 11 января. В США набирает популярность хештег #BareShelvesBiden (Голые полки Байдена. — Прим. ред.) под которым публикуют фотографии пустых полок в магазинах. Сообщения поступают из штатов Мичиган, Техас, Пенсильвания, Миннесота и других.
Хештег впервые появился в ноябре 2021 года и затем вновь начал набирать популярность 10 января. В комментариях американцы жалуются, что не могут купить в магазинах основные продукты питания, такие как макароны, сыр, консервы, корм для домашних животных и другие.
«#BareShelvesBiden без игрушек для малышей», — написал пользователь под ником T Rex.
Bare Shelves Biden no toys ???? for tots. #BareShelvesBiden pic.twitter.com/qkySbOMifI— T Rex (@trex554) January 10, 2022
«Я думал, что Байден разрешил кризис цепочки поставок», — поделился другой американец в Twitter.
Just spotted at at Target in a Minneapolis suburb. I thought @POTUS solved the supply chain crisis @PressSec? #BareShelvesBiden pic.twitter.com/4GqzDjp7At— 1776Reporting (@1776Reporting) January 6, 2022
«Где мой проклятый сливочный сыр», — написал пользователь Джеймс Шмитд.
#BareShelvesBiden now wheres my damn cream cheese pic.twitter.com/TbSgsZK3EV— james ???? (@JamesSchmid19) January 10, 2022
#BareShelvesBiden H-E-B in San Antonio, TX pic.twitter.com/MCRqx44Lw9— Carrie Clemons (@loveshawaii) January 9, 2022
Сторонники Байдена, в свою очередь, публикуют заполненные полки и утверждают, что хештег мог быть организован ботами или это очередное проявление «российской пропаганды». В ответ на это некоторые пользователи отмечают, что они не из России и настаивают на проблемах с поставками товаров.
IDK about those taker states, but today at Trader Joe's it was full stocked and packed with shoppers: #BareShelvesBiden my ass. pic.twitter.com/pTdov9vME2— Bleepster ???????? ????️???? ???? (@Bleepster_Prime) January 10, 2022
В США наблюдаются проблемы с цепочками поставок продуктов из-за пандемии COVID-19 и высокой инфляции. Часть прибывающих грузов вынуждена остаться в портах из-за проблем безопасности. Темпы роста цен, в свою очередь, превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.