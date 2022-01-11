Фото пустых полок магазинов в США попали в тренды Twitter

Вашингтон, 11 января. В США набирает популярность хештег #BareShelvesBiden (Голые полки Байдена. — Прим. ред.) под которым публикуют фотографии пустых полок в магазинах. Сообщения поступают из штатов Мичиган, Техас, Пенсильвания, Миннесота и других.

Хештег впервые появился в ноябре 2021 года и затем вновь начал набирать популярность 10 января. В комментариях американцы жалуются, что не могут купить в магазинах основные продукты питания, такие как макароны, сыр, консервы, корм для домашних животных и другие.

«#BareShelvesBiden без игрушек для малышей», — написал пользователь под ником T Rex.

Bare Shelves Biden no toys ???? for tots. #BareShelvesBiden pic.twitter.com/qkySbOMifI — T Rex (@trex554) January 10, 2022

«Я думал, что Байден разрешил кризис цепочки поставок», — поделился другой американец в Twitter.

Just spotted at at Target in a Minneapolis suburb. I thought ⁦@POTUS⁩ solved the supply chain crisis ⁦@PressSec⁩? #BareShelvesBiden pic.twitter.com/4GqzDjp7At — 1776Reporting (@1776Reporting) January 6, 2022

«Где мой проклятый сливочный сыр», — написал пользователь Джеймс Шмитд.

Сторонники Байдена, в свою очередь, публикуют заполненные полки и утверждают, что хештег мог быть организован ботами или это очередное проявление «российской пропаганды». В ответ на это некоторые пользователи отмечают, что они не из России и настаивают на проблемах с поставками товаров.

IDK about those taker states, but today at Trader Joe's it was full stocked and packed with shoppers: #BareShelvesBiden my ass. pic.twitter.com/pTdov9vME2 — Bleepster ???????? ????️‍???? ???? (@Bleepster_Prime) January 10, 2022

В США наблюдаются проблемы с цепочками поставок продуктов из-за пандемии COVID-19 и высокой инфляции. Часть прибывающих грузов вынуждена остаться в портах из-за проблем безопасности. Темпы роста цен, в свою очередь, превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.