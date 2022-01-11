Юбилей Хабенского: как простой парень из Ленинграда стал народным артистом России

Во вторник, 11 января, свой юбилей празднует Константин Хабенский — один из самых одаренных, харизматичных, талантливых и добросердечных артистов России. Известный актер театра и кино, народный артист РФ родился 11 января 1972 года в Ленинграде. В честь юбилея ФАН решил вспомнить интересные и малоизвестные факты об одном из самых любимых актеров страны, который успел сняться в Голливуде.

Будущий инженер

Несмотря на то, что Константин Хабенский родился в Ленинграде, восемь классов ему пришлось отучиться в Йошкар-Оле. Будущий народный артист России даже и не думал связывать свою жизнь с театром и кино, поэтому поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Однако после третьего курса Хабенский резко решил что-то поменять в жизни и забрал документы из учебного заведения.

Все профессии важны

После того как Хабенский бросил обучение в Ленинградском техникуме авиационного приборостроения и автоматики, он подрабатывал уличным музыкантом, монтировщиком в театре-студии «Суббота».

Кадр из фильма «За час до рассвета» /

Жизнь — театр

В 18 лет Хабенский все же решил попробовать себя в искусстве. В 1990 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Там он познакомился с известными актерами Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухиным и Андреем Зибровым. Их дружба продолжается до сих пор, хотя прошло уже 32 года.

«Мы с первого курса вместе — Пореченков, Трухин, Зибров и я. До сих пор дружим, не даем зазнаться — периодически опускаем друг друга на землю», — рассказал в одном из интервью Хабенский.

Успешная карьера

В обширной карьере Константина Хабенского около 70 работ в кино и сериалах, еще около 30 работ — в театре. Один фильм в качестве режиссера — «Собибор». Хабенский также принимал участие в озвучивании таких знаменитых мультфильмов, как «Мадагаскар», «9», «Тимон и Пумба».

Prt Scr youtube.com / Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company

Голливуд

Народная любовь и популярность пришли к Хабенскому после знаменитого фильма «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Стоит ли говорить, что данная лента стала очень популярной и полюбилась не только российскому зрителю, ну и зрителям из стран СНГ. Естественно, что после грандиозной премьеры его наперебой стали звать на первые роли: за четыре года он успел сыграть в «Бедных родственниках» Павла Лунгина, в «Статском советнике» Филиппа Янковского, в «Иронии судьбы. Продолжение», фильмах «Адмиралъ».

Но мало кто знает, что Хабенский снялся в американской картине «Особо опасен» вместе с Анджелиной Джоли, в триллере «Шпион, выйди вон!». У него даже была роль в американском постапокалиптическом боевике «Война миров Z», но эпизод с российским артистом вырезали при монтаже.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Константина Хабенского, которому 11 января исполнилось 50 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.