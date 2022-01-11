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Как султан Омана отпраздновал вторую годовщину своего правления
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Как султан Омана отпраздновал вторую годовщину своего правления

Весь мир
Как султан Омана отпраздновал вторую годовщину своего правления
Федеральное агентство новостей  /  Dirk Waem / ZUMAPRESS.com / Global Look Press; Nikku / Xinhua / Global Look Press; 35mmMan / flickr.com / CC BY 2.0

Маскат, 11 января. Во вторник султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид празднует вторую годовщину прихода к власти. В преддверии этой знаменательной даты он провел серию встреч с губернаторами и лидерами племен из каждой области государства, чтобы составить представление об актуальных потребностях регионов и выяснить, как улучшить жизнь граждан.

Обращение к нации

Непосредственно в день годовщины глава султаната выступил с официальной речью, в которой попытался подвести важные для себя итоги проделанной работы и обрисовать ближайшие перспективы страны.

В обращении к соотечественникам лидер отметил, что нация «с мудростью и терпением» справилась с рядом проблем. Он подчеркнул значимость молодежи для развития страны и важность помощи новых поколений оманцев в содействии прогрессу.

При этом политик обратился к местным предпринимателям с призывом увеличить инвестиции во внутренний рынок и пообещал сделать новые шаги по привлечению капиталов из-за рубежа.

Также султан указал на важность работы служб безопасности и их роль в защите государства. Наиболее конкретно лидер коснулся темы недавних климатических потрясений — циклона «Шахин», спровоцировавшего серьезные наводнения, разрушения и жертвы. Глава государства рассказал о том, что он уже поручил правительству разработать эффективную систему раннего предупреждения граждан о приближающихся чрезвычайных ситуациях в будущем.

«Оман остается высшей целью во всем, что мы делаем и чего стремимся достичь», — подытожил Хайтам бин Тарик.

Накануне лидер также объявил о выделении гранта в размере 52 млн долларов каждой из 11 провинций Омана. Это финансовое вливание, направленное на развитие регионов ради повышения уровня жизни граждан в стране, также было приурочено к важной для султана дате.

Путь лидера

Хейсам бин Тарик стал султаном 11 января 2020-го. На этом посту он сменил своего двоюродного брата Кабуса бин Саида, скончавшегося от рака днем ранее.

Нынешний лидер занимал должности министра наследия и культуры, замглавы МИД по политическим вопросам, генерального секретаря внешнеполитического ведомства и другие высокие посты.

Именно Хейсам был главой комитета, разрабатывающего национальную программу Oman Vision 2040, в которой были определены вопросы социального и экономического развития султаната на два десятилетия вперед.

Нынешнее положение главы Омана

Власть нынешнего султана хорошо воспринимается его соотечественниками. Впрочем, поскольку Оман является абсолютной монархией, где запрещены политические партии, а работа СМИ регулируется государством, услышать голос оппозиции и критику в адрес султана довольно сложно.

Тем не менее весной и летом 2021 года по стране прокатилась волна протестов, связанных с ростом безработицы, отсутствием политической подотчетности и давлением на граждан со стороны полиции. Это было первое народное выступление такого масштаба с самой «арабской весны» 2011 года.

Впрочем, прошлогодние претензии граждан преимущественно касались негативных последствий пандемии коронавируса и медленной реализации экономических реформ, запущенных самим султаном Хейсамом.

Протесты в Омане могут стать «звоночком» для других стран Персидского залива
Федеральное агентство новостей /

Для стабилизации обстановки Маскат пообещал выделить гражданам 32 тысячи новых рабочих мест, что особо пока не сказалось на финансовом положении государства, однако позволило снизить градус волнений.

Несмотря на сложности, нынешнее правительство ближневосточной страны все же демонстрирует некоторую приверженность потребностям населения. Так, например, на фоне связанных с пандемией коронавируса бюджетных потерь Маскат распорядился отказаться от пышных торжественных мероприятий Национального дня в целях экономии. При этом власти спонсируют возведение нового жилья для граждан, пострадавших от циклона «Шахин», а также снизили стоимость электричества для населения после письменных жалоб граждан на повышение тарифов.

В наследство нынешнему султану от его предшественника остался внушительный госдолг, составляющий 80% от ВВП, и другие сложности, замедляющие проект диверсификации экономики и выхода из кризиса.

Бюджет Омана
Федеральное агентство новостей /

Вероятно, именно по этой причине султан разрабатывал программу Oman Vision, рассчитанную до 2040 года — другие, более богатые и успешные страны региона вроде Саудовской Аравии заложили на аналогичные проекты меньший срок.

Тем не менее Оман ищет свой путь выхода из кризиса. Например, делает ставку на развитие стратегически расположенных портов и контейнерных терминалов, чтобы в перспективе стать главными морскими воротами среди стран Персидского залива. 

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