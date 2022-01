В последние несколько лет отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации переживают не лучшие времена: взаимодействие между нашей страной и американцами особо осложняет эскалация напряженности на юго-востоке Украины.

Продолжающиеся переговоры не приносят реальных результатов: последняя встреча в Женеве 10 января оказалось скорее неудачной. Первый заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, заявила, что диалог «больше напоминал дискуссию, в которой стороны пытались более четко понять позицию друг друга».

Наладить нормальные отношения с Москвой администрации Байдена мешают не только различия во взглядах двух стран на порядок в мире, но и противоречия внутри собственной политической партии. Президент США отказался ввести санкции в отношении российско-германского газопровода «Северный поток — 2», однако часть с позицией Белого дома не согласилась. Теперь наиболее идейные союзники Байдена по партии готовы ухватиться за любую возможность оспорить это решение. Неожиданная помощь пришла со стороны оппонентов: сенатор Конгресса США от штата Техас Тед Круз подготовил законопроект, который должен заставить Белый дом наложить санкции на российский газопровод.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает о подробностях законопроекта республиканца Теда Круза, направленного на срыв запуска газопровода «Северный поток — 2».

Что предлагает Тед Круз?

Прежде чем касаться билля, рассмотрение которого в Сенате состоится на этой неделе, необходимо напомнить, что Тед Круз — убежденный республиканец, который разделяет некоторые взгляды Дональда Трампа на характер внешнеполитического курса США.

Как и остальные 49 сенаторов-республиканцев, Круз уверен, что «Северный поток — 2» необходимо немедленно остановить, что не допустить укрепления позиций России в Европе. По мнению Республиканской партии, энергетический проект даст РФ новые рычаги воздействия на европейских союзников Америки, и сделает Западную Европу более зависимой от российских энергоносителей. Оппозиция регулярно напоминает об этом действующей администрации, а также критикует Байдена за то, он не сдержал предвыборное обещание — не допустить начала функционирования «Северного потока — 2».

"After coming into office vowing to disrupt Nord Stream 2, the Biden administration has gone through several cycles of explaining why it wasn’t imposing all the sanctions it can on the project — chiefly a desire to mend ties with Germany"https://t.co/yDDfEOzwSV — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 10, 2022

Для того, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, Тед Круз разработал законопроект, обязывающий Белый дом ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после того, как билль будет одобрен в Конгрессе. При этом, согласно представленному законодательству, президент лишается полномочий снимать ограничительные меры, — а Конгресс, напротив, наделяется способностью повторно проголосовать за их введение в случае необходимости.

Круз, разумеется, старается не просто так: сенатор стремится набрать как можно больше политических очков в преддверии президентских выборов 2024 года, а также заручиться поддержкой демократического и республиканского электората. В попытках угодить «и нашим, и вашим», в 2021 году политику практически удалось заработать непривлекательную репутацию RINO (Republican in name only — «Республиканец только по названию»): сторонники по партии неоднократно ловили Круза на попытках поддержать внутриполитический курс действующей администрации. В декабре сенатор заявил, что «поддерживает легальную миграцию», а в начале 2022 года назвал протестовавших на Капитолийском холме 6 января 2021 года террористами.

Что думают демократы?

Не все члены правящей партии оказались довольны проекта Теда Круза: большинство демократов поддержали саму идею введения санкций против «Северного потока — 2», однако раскритиковали республиканца за попытки ограничить свободу действий администрации.

Член сенатского комитета по международным отношениям демократ Бен Кардин заявил, что не согласен с текстом законопроекта.

«Я был противником «Северного потока — 2». Я и сейчас настроен против этого проекта. Однако в поправке Круза есть беспрецедентные пункты. Это заставляет меня задуматься», — объявил он.

Комитетский коллега Кардина Тим Кейн поддержал однопартийца:

«Комитет по международным отношениям, в котором мы работаем вместе с Тедом Крузом, был довольно единодушно настроен против «Северного потока — 2» и поддерживал введение санкций. Но на каких условиях? Получит ли исполнительная власть возможность отказаться от санкций?»

Голосование по биллю ставит демократов в неудобное политическое положение. Им приходится выбирать: поддержать курс президента или, наконец, добиться санкций против ненавистного «Северного потока — 2», отдав голос за реализацию законопроекта Теда Круза.

Тем временем хитрый республиканец знает, что шанс ограничить распространение российского влияния в Европе для Демократической партии весьма соблазнителен, поэтому довольно оптимистично оценивает шансы законопроекта преодолеть порог в 60 голосов в Сенате. Круз уверен, что из числа демократов найдутся десять человек, готовых пожертвовать расположением Байдена.

В Белом доме это тоже прекрасно осознают, поэтому лихорадочно стараются убедить своих однопартийцев не голосовать за билль. Вмешаться пришлось даже государственному секретарю США Энтони Блинкену: чиновник заявил, что «Северный поток — 2» станет отличным инструментом сдерживания России, чтобы она не посмела «напасть на Украину».

«В настоящее время по этому трубопроводу не течет газ. Если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, безусловно, никакого газа не пойдет по нему и в будущем. Можно рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг, который Россия может использовать против Европы. Однако, по сути, это инструмент, который Европа может использовать против России».

Противники законопроекта Круза в Сенате даже составили так называемый «список колеблющихся» демократов, в который внесли фамилии всех конгрессменов, способных отдать свой голос за реализацию билля. Сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут 10 января при содействии заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд собрал специальное совещание, на которое пригласил «колеблющихся» коллег, чтобы рассказать им, «что такое хорошо, а что такое плохо».

«Сенатор Круз хочет оторвать Соединенные Штаты от Европы, — объявил Мерфи. — Я думаю, что эта поправка действительно неразумна. Мы собираемся проинформировать об этом группу сенаторов, которые, как мы знаем, не определились».

FYI the fight isn’t over “Russia sanctions”. It’s about Trump Republicans’ belief that we should sanction GERMANS.



And why do that when the new German government just took our side on the pipeline? https://t.co/R7TRJg20Fb — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) January 11, 2022

На мероприятие пришли сенаторы Джон Тестер, Джо Манчин, Джинн Шехин, Джеки Розен и Джон Хикенлупер. Нуланд в ходе выступления основной упор делала на Россию: по версии Белого дома, поправка Круза сорвет переговорный процесс и спровоцирует Москву к вторжению на Украину.

Судя по всему, своеобразная «политминутка» конгрессменов не впечатлила. Джон Тестер заявил, что администрации необходимо было лучше подготовиться и предоставить больше информации о недостатках в законопроекте Круза. В свою очередь, Джо Манчин сообщил, что должен узнать больше о «дипломатических последствиях» билля. Сенатор беспокоится, что одобрение инициативы приведет к ухудшению отношений с Германией.

«Я должен узнать об этом больше. Сначала изучу вопрос, а потом приму решение. Я намерен выслушать обе стороны», — заявил Манчин, добавив также, что намерен связаться с немецкими официальными лицами.

Будет ли принят билль?

Ситуация в Сенате сейчас действительно непредсказуемая — Тед Круз сумел здорово переполошить не только Конгресс, но и Белый дом. Тем не менее несмотря на твердую антироссийскую позицию отдельных представителей Демократической партии, голосовать за билль республиканца они, скорее всего, не станут.

Во-первых, введение санкций действительно сорвет переговорный процесс между Российской Федерацией и Соединенными Штатами — вся работа Госдепартамента на этом направлении будет полностью перечеркнута.

Во-вторых, вряд ли достаточное количество демократов решатся пойти против воли Байдена — это негативно отразится на их дальнейшей политической карьере и только усугубит существующий раскол в партии.

В-третьих, у демократов есть альтернатива: Роберт Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, сообщил, что в период с 12 по 23 января представит свою версию законопроекта, который поможет «удержать Россию от вторжения на Украину». Несмотря на то, что голосование по данному биллю не состоится на этой неделе, текст документа распространяется среди «колеблющихся» сенаторов.

«Это, так сказать, мать всего санкционного законодательства, которое будет готово к применению, если Россия вторгнется на Украину», — заявил Менендес.

Подводя итоги, можно с абсолютной уверенностью сказать только об одном: для отношений Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины эта неделя станет действительно очень важной, а вопрос одобрения американским Сенатом билля Теда Круза — поистине судьбоносным.

