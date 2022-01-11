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Украинцы продали рекордное количество наличной валюты

Экономика
Украинцы продали рекордное количество наличной валюты
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Марина Шостак

Киев, 11 января. Украинцы активно продают валюту. Спрос на гривну заметно вырос в декабре 2021 года, сообщает EurAsia Daily.

По данным Нацбанка Украины, объем продажи валюты вырос на 23,3% — до рекордных 1,62 млрд долларов. На наличном валютном рынке в последнем месяце 2021 года население продало валюты на 253,7 млн долларов больше, чем купило.

На прошлой неделе курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,32 грн. — до 27,6122 грн за доллар, курс покупки — на 8,12 грн., до 27,3391 грн за доллар.

Экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства и действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов пожаловался на вывод инвестиций из страны. По его словам, иностранные инвесторы опасаются нестабильной ситуации на Украине.

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Все новости / Экономика / Украинцы продали рекордное количество наличной валюты
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