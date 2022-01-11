Вашингтон, 11 января. Обозреватели американского журнала The Drive удостоили российский истребитель Су-34 звания «короля авиации» с одной ошеломляющей особенностью.

Аналитики The Drive отметили, что Су-34 хоть и является «почетным ветераном холодной войны», но до сих пор не утратил эффективности. «ПолитРоссия» приводит статью в пересказе.

Зарубежные аналитики подчеркивают, что отличительной чертой Су-34 является его грузоподъемность: он может нести «ошеломляющее» количество топлива и совершать длительные перелеты без дозаправки. Запасов самолету хватает на преодоление 4500 километров.

«В этой сфере Су-34 является королем истребительной авиации», — заявили американские эксперты.

В журнале пишут, что разработчики Су-34 подарили своему детищу подвесные топливные баки (ПТБ). По подсчетам экспертов, один бак почти целиком вмещает норму топлива для истребителя F-16 ВВС США.

Ранее эксперты NI резюмировали, что американский истребитель пятого поколения F-35 безвозвратно утратил господство в воздухе из-за российских Су-35.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что истребители Су-34 и Су-30 мало чем отличаются от современных самолетов пятого поколения, таких как Су-57. У ВКС РФ достаточно истребителей для того, чтобы «гонять любых непрошеных гостей» у границ, сообщает телеканал «360».