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Эксперты The Drive присвоили российскому Су-34 звание «короля истребительной авиации»

Армия
Эксперты The Drive присвоили российскому Су-34 звание «короля истребительной авиации»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 11 января. Обозреватели американского журнала The Drive удостоили российский истребитель Су-34 звания «короля авиации» с одной ошеломляющей особенностью.

Аналитики The Drive отметили, что Су-34 хоть и является «почетным ветераном холодной войны», но до сих пор не утратил эффективности. «ПолитРоссия» приводит статью в пересказе.

Зарубежные аналитики подчеркивают, что отличительной чертой Су-34 является его грузоподъемность: он может нести «ошеломляющее» количество топлива и совершать длительные перелеты без дозаправки. Запасов самолету хватает на преодоление 4500 километров.

«В этой сфере Су-34 является королем истребительной авиации», — заявили американские эксперты.

В журнале пишут, что разработчики Су-34 подарили своему детищу подвесные топливные баки (ПТБ). По подсчетам экспертов, один бак почти целиком вмещает норму топлива для истребителя F-16 ВВС США.

Ранее эксперты NI резюмировали, что американский истребитель пятого поколения F-35 безвозвратно утратил господство в воздухе из-за российских Су-35.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что истребители Су-34 и Су-30 мало чем отличаются от современных самолетов пятого поколения, таких как Су-57. У ВКС РФ достаточно истребителей для того, чтобы «гонять любых непрошеных гостей» у границ, сообщает телеканал «360».

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истребитель су-34 the drive
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