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Комментатор Орлов не поддержал введение Fan ID в России

Спорт
Комментатор Орлов не поддержал введение Fan ID в России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 11 января. Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что не поддерживает введение паспортов болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ.

Геннадий Орлов считает, что посещаемость матчей чемпионата России по футболу значительно снизится после введения Fan ID. Соответствующее мнение спортивный комментатор озвучил в эфире «Радио Зенит».

«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело — QR-код, а другое — Fan ID. Каждый болельщик должен сам себя… Болельщики — разные люди. Один просто не пойдет, второй скажет: «Да ну его к черту!»», — подчеркнул Орлов.

Ранее многократный чемпион мира по современному пятиборью Александр Лесун признался, что не ненавидит российский футбол. Титулованный спортсмен заявил, что выступающие в РПЛ игроки не должны зарабатывать слишком много.

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Все новости / Спорт / Комментатор Орлов не поддержал введение Fan ID в России
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