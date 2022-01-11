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Энергетическая компания Ливии зарегистрировала десятки незаконных подключений к сети
Весь мир
Энергетическая компания Ливии зарегистрировала десятки незаконных подключений к сети
facebook.com  /  الشركة العامة للكهرباء

Триполи, 11 января. Генеральная энергетическая компания Ливии (GECOL) запустила программу по устранению незаконных подключений к электросети. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники Департамента бытового обслуживания General Electric проверили центральные магистрали и зафиксировали десятки незарегистрированных проводов, ведущих в жилые помещения и небольшие магазины. Специалисты обрезали кабели и выписали штрафы правонарушителям.

«Представители управления защиты электроэнергии GECOL в Триполи провели обход должников по электричеству с требованием погасить все задолженности», — говорится в сообщении.

Специалисты GECOL выявили, задокументировали и обрезали незаконные подключения в столичном районе Аль-Саррадж. Устранение неполадок направлено на повышение эффективности электрической сети. Сотрудники компании продолжат мероприятие на всей территории Триполи.

Энергетическая корпорация Ливии в начале года призвала МВД остановить нападения на линии электропередач. Преступные группировки незаконно срезают высоковольтные кабели, что приводит к перебоям поставок электричества в населенные пункты.

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ливия электросети gecol
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