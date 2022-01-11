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Бледанс прошлась по Турецкой, которая сделала аборт из-за синдрома Дауна у ребенка

  /   Обновлено: 11 января 2022 20:22
Шоу-бизнес
Бледанс прошлась по Турецкой, которая сделала аборт из-за синдрома Дауна у ребенка
фото из личного архива Эвелины Бледанс

Москва, 11 января. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс возмущена решением дочери Михаила Турецкого Натальи сделать аборт из-за боязни родить ребенка с синдромом Дауна.

Бледанс напомнила, что Турецкая три года ждала этой беременности, но при первых трудностях сразу сдалась. Она даже не дала шанса этому ребенку, добавила артистка.

«"Пожалейте дочь Турецкого, у которого хор». За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!» — написала Бледанс в Instagram.

Бледанс прошлась по Турецкой, которая сделала аборт из-за синдрома Дауна у ребенка
Prt Scr instagram.com / @bledans

Она напомнила Турецкой, что ее другие дети смогут прочесть историю, как мама избавлялась от их нерожденной сестры. И причина этому — всего лишь боязнь родить «солнечного» ребенка.

Актриса поделилась роликом со своим девятилетним сыном Семеном, у которого был диагностирован синдром Дауна. Мальчик с нежностью обнимает маму и, глядя в камеру, посылает воздушные поцелуи.

Ранее сообщалось, что сын оперной дивы Анны Нетребко Тьяго, имеющий особенности развития, почти не отличается от сверстников. Несмотря на аутизм, мальчик учится в школе и бегло говорит по-английски.

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дети бледанс турецкая
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