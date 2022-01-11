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Британская компания Chariot открыла крупное месторождение газа в Марокко

Весь мир
Британская компания Chariot открыла крупное месторождение газа в Марокко
gazprom.ru  / 

Рабат, 11 января. Энергетическая компания Chariot Oil & Gas, ориентированная на Африку, открыла значительное месторождение газа в районе скважины Аншуа (Anchois), расположенной на лицензионном участке Lixus в шельфовой зоне Марокко.

Британское предприятие владеет 75-процентной долей в партнерстве с Национальным управлением по углеводородам и шахтам (ONHYM), которому принадлежит 25%. Скважина изготовлена с помощью полупогружной буровой установки Stena Don, поставленной в Марокко в декабре 2021 года. Ее длина составляет 2512 м, глубина — 381 м.

Кроме того, специалисты провели всестороннюю техническую оценку месторождения. Согласно информации Chariot, предварительный анализ данных подтверждает наличие значительных залежей газа в разведочных объектах скважины Аншуа-2 с расчетной эффективной продуктивностью более 100 м. Chariot планирует провести дальнейшее исследование, чтобы полностью оценить положительное влияние на ресурсы участка.

Исполняющий обязанности генерального директора компании Адонис Пурулис заявил, что обнаруженные залежи значительно превысили ожидания геологов, что может благоприятно отразиться на дальнейшем состоянии энергетического сектора в Марокко.

«Это потрясающий результат, и я хотел бы поблагодарить ONHYM, наших партнеров по лицензии и всех участников за их неоценимую поддержку, которая позволила безопасно, успешно и вовремя пробурить скважину в краткие сроки на фоне проблем, связанных с пандемией COVID-19», — добавил представитель Chariot.

Он отметил, что реализуемый проект сможет обеспечить страну чистым переходным топливом и способствовать промышленному и экономическому росту.

После того, как Алжир прекратил поставки СПГ в Испанию через территорию Марокко, североафриканское королевство интенсивно ищет альтернативные решения выхода из сложившейся ситуации. Использование трубопровода Магриб — Европа (ГМЕ) завершилось с 1 ноября прошлого года.

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