Бойцы ЮВО проведут учения с участием Индии, Египта и Пакистана осенью 2022 года

Ростов-на-Дону, 11 января. Командование ЮВО анонсировало совместные учения с участием военнослужащих из Индии, Египта и Пакистана осенью 2022 года.

В 2022 году на территории Южного военного округа запланировано несколько совместных учений с военными из Индии, Египта и Пакистана. С сухопутными войсками Индии в сентябре пройдут учения «Индра-2022», их организуют на полигоне Прудбой. Морские учения проведут в акватории Черного моря. В октябре стартуют маневры с военными из Пакистана, а после них ожидаются проведения совместных тренировок с ВС Египта.

«Специалисты войсковой противовоздушной обороны ЮВО готовятся в сентябре провести совместное российско-египетское учение "Стрела дружбы — 2022" на территории Арабской Республики Египет», — добавили в пресс-службе военного округа.

Также в Каспийском море пройдут совместные морские учения ВМС Казахстана и ВМФ РФ. Но перед этим бойцы ЮВО отправятся в Алжир для участия в совместной тренировке с военными республики на суше и в Средиземном море.

Западный военный округ в свою очередь провел первые в 2022 году масштабные учения с участием трех тысяч военнослужащих. Маневры состоялись на полигонах в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях.