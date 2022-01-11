Котировки нефти Brent превысили 83 доллара за бочку

Москва, 11 января. Мартовские фьючерсы на нефть североморской марки Brent подорожали на 3% в ходе торгов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость бочки эталонного сорта впервые с 16 ноября превысила 83 доллара. Нефть американской марки WTI тем временем достигла на Нью-Йоркской бирже 80,91 доллара за баррель, подорожав с начала торгов на 3,43%.

Сырьевые трейдеры ожидают публикацию прогноза Минэнерго США, в котором будут содержаться сведения о возможной стоимости черного золота и уровне добычи в ближайшие годы. В декабрьском прогнозе отмечалось, что средняя цена Brent в 2022 году составит 70,05 доллара за баррель, а WTI — 66,42 доллара.

Кроме того, инвесторы хотят увидеть свежую статистику по запасам нефти в США. Предполагается, что за первую неделю января коммерческие резервы сократились на 2 млн баррелей. Таким образом, это может стать седьмым снижением запасов подряд.

Как стало известно ранее, американские власти собираются поддержать экологов в вопросе сокращения территорий добычи нефти и газа на Аляске. В то же время местные власти опасаются, что решение Вашингтона может негативно сказаться на экономике региона.