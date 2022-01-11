Актриса Лиза Арзамасова показала, как проводит время с Авербухом и пасынком

Москва, 11 января. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась кадром с отдыха на горнолыжном курорте. Она показала, как проводит время с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, а также с его сыном от предыдущего брака Мартином.

Актриса вместе с супругом и пасынком отправилась на узбекский горнолыжный курорт «Амирсой» в честь праздников. Знаменитость поделилась впечатлениями от поездки в Instagram. Она показала несколько кадров, сделанных в горах.

На одном из таких снимков Арзамасова позирует с Авербухом и 17-летним пасынком на фоне подъемника. На снимке звездные супруги стоят на горных лыжах. Что касается сына фигуриста от Ирины Лобачевой, то он отдал предпочтение сноуборду.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Звезда «Папиных дочек» признавалась, что впервые встала на лыжи именно в эту поездку по инициативе членов семьи. Раньше путешествия Арзамасовой в горы проходили менее активно.

«Пока вся компания шла на подъемники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая. Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления», — делилась актриса.

Напомним, в прошлом году Арзамасова и Авербух стали родителями — на свет появился их сын Лев. Ранее фигурист опубликовал трогательное видео, на котором он держит малыша на руках.