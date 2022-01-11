Актриса Лиза Арзамасова показала, как проводит время с Авербухом и пасынком

Москва, 11 января. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась кадром с отдыха на горнолыжном курорте. Она показала, как проводит время с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, а также с его сыном от предыдущего брака Мартином.
Актриса вместе с супругом и пасынком отправилась на узбекский горнолыжный курорт «Амирсой» в честь праздников. Знаменитость поделилась впечатлениями от поездки в Instagram. Она показала несколько кадров, сделанных в горах.
На одном из таких снимков Арзамасова позирует с Авербухом и 17-летним пасынком на фоне подъемника. На снимке звездные супруги стоят на горных лыжах. Что касается сына фигуриста от Ирины Лобачевой, то он отдал предпочтение сноуборду.
Звезда «Папиных дочек» признавалась, что впервые встала на лыжи именно в эту поездку по инициативе членов семьи. Раньше путешествия Арзамасовой в горы проходили менее активно.
«Пока вся компания шла на подъемники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая. Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления», — делилась актриса.
Напомним, в прошлом году Арзамасова и Авербух стали родителями — на свет появился их сын Лев. Ранее фигурист опубликовал трогательное видео, на котором он держит малыша на руках.