Москва, 11 января. Истребитель бывшей метрополии, вторгнувшийся в воздушное пространство Центральноафриканской Республики, прилетел со стороны Чада. Об этом сообщили сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«В ЦАР разгорается скандал, связанный с тем, что в деревне Среднее Сидо, на севере страны, жители начали паниковать из-за незаконного вхождения в воздушное пространство страны французского самолета Mirage. Он прилетел со стороны Республики Чад, где расположена французская военная база. Жители Центральноафриканской Республики крайне возмущены тем, что Париж не уважает границы и суверенитет их страны. Это уже далеко не первый подобный акт. Руководство ЦАР оценивает такие нарушения как агрессию», — сообщили представители СОМБ.

Такие действия, по мнению российских офицеров, мешают окончательному установлению мира на территории государства, так как рассматриваются боевиками как продолжение их поддержки со стороны бывшей метрополии.

Это далеко не первый случай, когда иностранная военная авиация незаконно проникает в воздушное пространство ЦАР и пугает население. В начале сентября 2021 года два истребителя ВВС Чада пролетели над джунглями на высоте около 1000 метров и выполнили несколько заходов, имитировавших бомбометание на ближайшие дома.

В ноябре стало известно, что президент бывшей метрополии Эммануэль Макрон намерен использовать Нджамену для проведения государственного переворота в Центральноафриканской Республике.