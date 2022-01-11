Собчак намекнула на «горный алкоголизм» Ольги Бузовой

Москва, 11 января. Телеведущая Ксения Собчак в популярной соцсети высказалась, что не понимает, зачем звезды едут на горнолыжные курорты, если все время проводят в ресторанах. Пользователи Сети предположили, что журналистка имела в виду певицу Ольгу Бузову.

Собчак последние несколько дней отдыхает в Куршевеле. Там же новогодние праздники проводит певица Ольга Бузова и бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Ведущая шоу «Док-ток» на Первом канале на странице в Instagram высказалась о «горном алкоголизме» звезд. Пользователи Сети высказали мнение, что речь идет именно про исполнительницу хита «Мало половин».

«Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку», — высказалась Собчак.

Ольга Бузова пока никак не отреагировала на высказывание теледивы, с которой несколько лет назад работала в реалити-шоу «Дом-2». Она продолжает публиковать в Сети привычный для себя контент, передает «Газета.RU».

Ксения Собчак удивила подписчиков в начале января, когда разделась и окунулась в купель. Соответствующее фото она разместила в популярной соцсети.