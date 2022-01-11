Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 20:46
20:44
Общество
Опубликован кадр с Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»
20:44
Экономика
США намерены бороться с высокой инфляцией повышением ключевой ставки
20:43
Общество
Адвокат Некрасов объяснил, как сменить управляющую компанию в многоквартирном доме
20:41
Общество
Петербургский художник Лемтыбож сломал ногу из-за гололеда
20:40
Общество
Житель Петербурга пожаловался на огромную кучу снега на тротуаре Боровой улицы
20:40
Общество
Преподаватели дали советы выпускникам по выбору профессии после 11 класса
20:40
Происшествия
Водитель грузовика протаранил трамвай на перекрестке в Приморском районе
20:38
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек при пожаре в жилом доме в Апатитах
20:38
Политика
Политолог Бортник объяснил, почему НАТО никогда открыто не откажется от Украины
20:36
Происшествия
Челябинский СК начал проверку после поступления избитого младенца в больницу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собчак намекнула на «горный алкоголизм» Ольги Бузовой

Шоу-бизнес
Собчак намекнула на «горный алкоголизм» Ольги Бузовой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 11 января. Телеведущая Ксения Собчак в популярной соцсети высказалась, что не понимает, зачем звезды едут на горнолыжные курорты, если все время проводят в ресторанах. Пользователи Сети предположили, что журналистка имела в виду певицу Ольгу Бузову.

Собчак последние несколько дней отдыхает в Куршевеле. Там же новогодние праздники проводит певица Ольга Бузова и бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев. Ведущая шоу «Док-ток» на Первом канале на странице в Instagram высказалась о «горном алкоголизме» звезд. Пользователи Сети высказали мнение, что речь идет именно про исполнительницу хита «Мало половин».

«Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в каком-нибудь Le Cap Horn. Счастье — это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку», — высказалась Собчак.

Ольга Бузова пока никак не отреагировала на высказывание теледивы, с которой несколько лет назад работала в реалити-шоу «Дом-2». Она продолжает публиковать в Сети привычный для себя контент, передает «Газета.RU».

Ксения Собчак удивила подписчиков в начале января, когда разделась и окунулась в купель. Соответствующее фото она разместила в популярной соцсети.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Собчак намекнула на «горный алкоголизм» Ольги Бузовой
собчак бузова горы алкоголизм
Комментировать